الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير الإعلام اللبناني يثمِّن دعم الإمارات واستجابتها السريعة

زياد المكاري
8 أكتوبر 2024 01:02

باريس (وام)
أعرب زياد المكاري، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن شكر لبنان حكومةً وشعباً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً للدعم الكبير الذي قدمته في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأشاد المكاري بالمساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها الإمارات، مؤكداً أنها كانت من أوائل الدول التي سارعت لنجدة لبنان وتقديم المساعدة الضرورية.
وقال المكاري خلال زيارته إلى فرنسا: «فاجأتنا الإمارات حقيقة، فقد كانت أول دولة تهب لمساعدتنا إنسانياً وطبياً ونحن تحت القصف».
وجَّه المكاري شكره العميق لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن استجابتها السريعة ودعمها الكبير يمثلان نقطة تحول مهمة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان. كما وجَّه الشكر للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على دعمهما المستمر للبنان في هذه الأزمة.
وأضاف المكاري: «الإمارات خصصت لنا مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، وأرسلت شحنات طبية وغذائية نحن في أمس الحاجة إليها. هذا الدعم ليس مجرد مساعدة عابرة، بل هو تعبير عن تضامن حقيقي بين الأشقاء العرب».
وقال: «الجسر الجوي الذي سيّرته الإمارات لإغاثة الشعب اللبناني جاء في وقت حساس، حيث يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي متواصل، ويمر البلد بأزمة إنسانية وصحية خانقة».
وأكد المكاري أن هذه المساعدات تمثل شريان حياة للبنانيين الذين يعانون نقصاً حاداً في الموارد الطبية والغذائية نتيجة للقصف المستمر، مثمناً دعم الأشقاء العرب. وأشار إلى أن مساعدات الإمارات والمملكة السعودية ومصر تشكل ديناً على لبنان وشعبه، سيظل محفوراً في الذاكرة كعلامة على التضامن العربي في أوقات الأزمات.
وبخصوص التطورات الميدانية في لبنان، أدان زياد المكاري بشدة العدوان الإسرائيلي على بلاده، ووصف الهجمات المستمرة بأنها «عمل وحشي وغير مبرر» يهدف إلى تدمير البنية التحتية اللبنانية واستهداف المدنيين.
وقال المكاري: «إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان، ونحن نستنكر بشدة هذا التصعيد الذي يهدد أمننا واستقرارنا. القصف الذي تتعرض له بيروت ومناطق أخرى في البلاد انتهاك واضح للقوانين الدولية والإنسانية».
ودعا المكاري المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيراً إلى أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى كارثة إنسانية في لبنان، معرباً عن أمله في أن يتحرك العالم لفرض وقف فوري لإطلاق النار.
وعبّر وزير الإعلام اللبناني «عن قلقه العميق» من تصاعد الأوضاع وتحول لبنان إلى «غزة ثانية».

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
الإمارات
لبنان
إسرائيل
السعودية
مصر
بيروت
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
8 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
8 أكتوبر 2024
شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا نرى أساساً حقيقياً لاتفاق سلام يقسم أوكرانيا «مؤقتاً»
8 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
8 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©