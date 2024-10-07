نهيان بن زايد: الإمارات تدعم استقرار المجتمعات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات تدعم استقرار المجتمعات المتضررة، وتسعى إلى التخفيف من معاناة الشعوب المتأثرة، وهو نهج ثابت يظهر القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي لعمل الخير والعطاء المستدام.

وأشار سموه إلى أن إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي في ظروف صعبة يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية والمحلية من أجل عبور تلك الأزمة الإنسانية.

وأوضح سموه، أن رسالة الإمارات الإنسانية ومنذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، ودعم المجتمعات الشقيقة عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الأساسي الوصول للمحتاجين كافة، والتأكيد أن هناك من يعي حاجاتهم ويحمل أوجاعهم ويحاول طمأنتهم بالمساهمة في توفير المستلزمات الأساسية، لاسيما وأن دولة الإمارات تأتي في طليعة دول العالم التي قدمت وتقدم الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق في جميع الأزمات والصراعات، في الماضي والحاضر.

وقال سموه: «إن حملة (الإمارات معك يا لبنان) تتماشى مع مبادرة (إرث زايد الإنساني) التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة مؤخراً، وتستهدف مد يد العون والمساعدة والإغاثة للشعوب المتضررة والمتأثرة كافة إزاء الحروب والصراعات، وغيرها من الكوارث الطبيعية».