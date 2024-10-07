الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن زايد: الإمارات تدعم استقرار المجتمعات

نهيان بن زايد: الإمارات تدعم استقرار المجتمعات
8 أكتوبر 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
خالد بن محمد بن زايد: الاستثمار في الابتكار والمعرفة ركيزة التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات تدعم استقرار المجتمعات المتضررة، وتسعى إلى التخفيف من معاناة الشعوب المتأثرة، وهو نهج ثابت يظهر القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع الإماراتي لعمل الخير والعطاء المستدام. 
وأشار سموه إلى أن إطلاق حملة «الإمارات معك يا لبنان» بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي في ظروف صعبة يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، مما يستدعي تكاتف الجهود الدولية والمحلية من أجل عبور تلك الأزمة الإنسانية.
وأوضح سموه، أن رسالة الإمارات الإنسانية ومنذ تأسيسها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هي مساعدة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم، ودعم المجتمعات الشقيقة عبر خطط واضحة وممنهجة هدفها الأساسي الوصول للمحتاجين كافة، والتأكيد أن هناك من يعي حاجاتهم ويحمل أوجاعهم ويحاول طمأنتهم بالمساهمة في توفير المستلزمات الأساسية، لاسيما وأن دولة الإمارات تأتي في طليعة دول العالم التي قدمت وتقدم الدعم اللازم للشعب اللبناني الشقيق في جميع الأزمات والصراعات، في الماضي والحاضر.
وقال سموه: «إن حملة (الإمارات معك يا لبنان) تتماشى مع مبادرة (إرث زايد الإنساني) التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة مؤخراً، وتستهدف مد يد العون والمساعدة والإغاثة للشعوب المتضررة والمتأثرة كافة إزاء الحروب والصراعات، وغيرها من الكوارث الطبيعية».

نهيان بن زايد
الإمارات
لبنان
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
حملة الإمارات معك يا لبنان
محمد بن زايد
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
8 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
8 أكتوبر 2024
شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا نرى أساساً حقيقياً لاتفاق سلام يقسم أوكرانيا «مؤقتاً»
8 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
8 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©