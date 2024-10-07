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علوم الدار

سيف بن زايد: وقعنا مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون مع روسيا

سيف بن زايد: وقعنا مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون مع روسيا
8 أكتوبر 2024 00:40

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي ألكسندر كورينكوف، وزير الطوارئ والدفاع المدني وإدارة الكوارث بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «سعدت بلقاء معالي ألكسندر كورينكوف، وزير الطوارئ والدفاع المدني وإدارة الكوارث بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، واستعرضنا علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، ووقعنا مذكرة تفاهم لتوسيع آفاق التعاون في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية، وبحثنا سبل تطوير آفاقها بما يعزز الجهود المشتركة لحماية الأرواح والممتلكات، ويرتقي بمستوى الاستجابة للكوارث والأزمات، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة وجودة الحياة لمجتمعاتنا على المستويين الإقليمي والدولي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
روسيا
الدفاع المدني
الطوارئ
توقيع مذكرة تفاهم
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