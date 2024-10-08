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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
8 أكتوبر 2024 08:27

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الأرصاد
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