طحنون بن زايد يلتقي جنسين هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، جنسين هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.



وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت جينسين هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وناقشنا فرص التعاون المشترك في تطوير تكنولوجيا المناخ، ومستقبل الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي. سنواصل العمل مع شركائنا على استكشاف آفاق جديدة في مستقبل التكنولوجيا، وتسريع التقدم المستدام في كافة أوجه الحياة».

إلتقيت جينسين هوانغ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وناقشنا فرص التعاون المشترك في تطوير تكنولوجيا المناخ، ومستقبل الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.



سنواصل العمل مع شركائنا على استكشاف آفاق جديدة في مستقبل التكنولوجيا، وتسريع التقدم المستدام في كافة أوجه الحياة. pic.twitter.com/QvGooJITqm — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) October 8, 2024