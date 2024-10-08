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علوم الدار

حمدان بن محمد يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية

حمدان بن محمد
8 أكتوبر 2024 12:24

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى الكويت، اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة.وكان معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه.

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وجاء في الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس:"سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل الكويت على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت في مقدمة مستقبلي سموه".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الكويت
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