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علوم الدار

"الشؤون الإسلامية": أكثر من 60 ألفاً عدد المسجلين في باقة الحج للموسم القادم

"الشؤون الإسلامية": أكثر من 60 ألفاً عدد المسجلين في باقة الحج للموسم القادم
8 أكتوبر 2024 13:40

أكدتِ الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنَّ عددَ طلباتِ الذين سجلوا في باقة الحج للموسم القادم 2025، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، بلغ نحو 60 ألفاً و249 طلباً حتى انتهاء فترة التسجيل يوم 30/9/2024م.

وكشفت الهيئةُ عن بدء عملية فرزِ واعتماد الموافقات المبدئية، لطلبات المسجلين في باقة هذا العام، ومطابقتِها بالاشتراطات المطلوبة، مؤكدةً أنَّ الاختيار سيكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، علما بأنَّ حصة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم الحج القادم هي "6228 " حاجاً، تم تخصيصها من قِبَل الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

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وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصلُ مع المتقدمين، الذين حصلوا على الموافقة المبدئية عبر رسالةٍ نصية، على أرقام هواتفهم المسجلة، داعية الذين تصلهم رسالةُ الموافقة، القيامَ بالإجراءات المطلوبة في وقتها المحدد، لضمان إنجازها بمهنيةٍ عاليةٍ.

وأكدت الهيئة حرصَها على تسهيل واستكمال كل الإجراءات الخاصة بشؤون حجاج الدولة قبل الموسم بمدة كافية، وتوفير مساحة ومدد زمنية مريحة، تُمكن الحجاج والجهات المسؤولة عن الخدمات، من تقديم الرؤى والمقترحات حول المتطلبات بمعايير عالية منضبطة، بالاشتراطات والاتفاقيات الموقعة.

المصدر: وام
الشؤون الإسلامية والأوقاف
الشؤون الإسلامية
الحج
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