بعثة الإمارات في مدريد توجه تنويهاً لمواطني الدولة في إسبانيا

أهابت بعثة الإمارات في مدريد بمواطني الدولة الموجودين في إسبانيا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار «كيرك» المتوقع في شمال غرب البلاد، وخاصة المناطق الساحلية. وفق الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة الإسبانية في منصة إكس.

وأكدت البعثة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.