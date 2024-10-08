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علوم الدار

إطلاق خريطة جديدة للنقل العام في عجمان

إطلاق خريطة جديدة للنقل العام في عجمان
8 أكتوبر 2024 13:56

أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن إطلاق خريطة نقل محدثة، تهدف إلى توفير خيارات مرنة ومتكاملة لتلبية احتياجات التنقل المختلفة في الإمارة.

تقدم الخريطة شبكة شاملة تشمل وسائل النقل العام والبحري، مع تصاميم مميزة تسهّل على المستخدمين تتبع مساراتهم واختيار الأنسب لرحلاتهم اليومية.
وتتميز الخريطة الجديدة باستخدام نظام ألوان واضح، لتحديد مسارات ومواقف خطوط النقل العام، ما يسهم في تبسيط تجربة التنقل.

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وتغطي هذه الخطوط المناطق الحيوية في عجمان، إضافة إلى توفير ربط مباشر بالإمارات المجاورة مثل دبي والشارقة، مع توضيح مواقف الحافلات القريبة من أبرز المعالم الرئيسية في الإمارة.

كما تسلط الخريطة الضوء على محطات النقل البحري في إطار توفير مزيد من المرونة، وتتضمن خدمة حافلات تحت الطلب، حيث يمكن للمستخدمين طلب حافلة في مناطق محددة لتسهيل التنقل، بطريقة تتماشى مع متطلباتهم الشخصية.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، إن إطلاق هذه الخريطة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين تجربة التنقل في عجمان، وتعزيز كفاءة النقل العام.

وأوضح أن الهدف هو توفير حلول نقل متنوعة ومرنة تتماشى مع تطلعات السكان والمقيمين، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتقليل الازدحام المروري.

وتأتي الخريطة كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تحسين وسائل النقل العام، وتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي، ما يقلل من الازدحام المروري ويخفض الانبعاثات الكربونية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا الإطلاق إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وجعل التنقل داخل عجمان أكثر كفاءة وسهولة، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدمين وتوفير خيارات تنقل متنوعة تواكب التطلعات المستقبلية للنقل المستدام.

المصدر: وام
عجمان
التنقل
النقل
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