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علوم الدار

"الأعمال الخيرية العالمية" وجلوبال فارما ترسلان أدوية بقيمة 7 ملايين درهم لأفريقيا

"الأعمال الخيرية العالمية" وجلوبال فارما ترسلان أدوية بقيمة 7 ملايين درهم لأفريقيا
8 أكتوبر 2024 15:02

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، عن إرسال شحنة من الأدوية بقيمة 7 ملايين درهم إلى النيجر والسنغال، بدعم سخي من جلوبال فارما، إحدى شركات مجموعة دبي للاستثمار، وذلك بموجب اتفاقية تهدف لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق الفقيرة والنائية.

تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع حملة الأيتام والرعاية الصحية التي أطلقتها الهيئة.

وانطلقت القافلة الأولى من الأدوية بحضور الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، والدكتور باسم البراهمة المدير العام لشركة جلوبال فارما للأدوية، والدكتورة مريم كلداري مستشارة مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال الدكتور خالد الخاجة :" إن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام الهيئة وشركائها الإستراتيجيين بدعم الدول التي تعاني من تحديات في توفير الرعاية الصحية، والتي زرنا قراها ومناطقها النائية وشاهدنا بأعيننا مدى حاجتهم الملحة إلى توفير العلاج والدواء".

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ووجه الخاجة الشكر والتقدير إلى شركة جلوبال فارما، على دعمها السخي الذي يعكس مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على فعل الخير، معربا عن فخره بهم كشركاء للهيئة في هذه المسيرة المباركة ضمن دروب الخير والإنسانية.

من جانبه قال محمد سعيد الرقباني مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وشركة مشاريع وعضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما : “هذا التبرع يعكس التزامنا الإنساني تجاه المرضى أصحاب الألم، ونأمل أن تساهم هذه الأدوية في تحسين الظروف الصحية في المناطق النائية وتوفير العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم فوري".

وتوجه الرقباني بالشكر إلى هيئة الأعمال الخيرية العالمية ، التي تعد إحدى الهيئات الرائدة في المجال الخيري والإنساني، وباتت أيقونة في العطاء من خلال مبادراتها وجهودها الواضحة خصوصاً في الدول الأفريقية.

المصدر: وام
أفريقيا
هيئة الأعمال الخيرية
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