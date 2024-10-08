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علوم الدار

"الإمارات معك يا لبنان".. تجسد دور الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق

شعار حملة "الإمارات معك يا لبنان"
8 أكتوبر 2024 15:34

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية  في دعم الشعب اللبناني الشقيق وذلك من خلال توفير الاحتياجات الضرورية خاصة الطبية والغذائية والإيوائية وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي تشهدها الساحة اللبنانية.
في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين خاصة في هذه الظروف الحرجة.. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء اللبنانيين.
وأطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة وطنية لدعم لبنان وشعبه الشقيق  باسم "الإمارات معك يا لبنان "
 انطلقت الحملة بتسيير  طائرات تحمل على متنها الإمدادات الطبية والإغاثية والغذائية ومعدات الإيواء حيث شملت أيضا مساعدات بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في إطار الجسر الجوي الإماراتي، إضافة إلى  تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار لدعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات الراهنة .
كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى النازحين من الشعب اللبناني الشقيق إلى سوريا بقيمة 30 مليون دولار.

تأتي الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، في إطار حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم الإنساني العاجل.. كما تجسّد التزام الدولة  بقيم التضامن والتعاون، ومبادئ الأخوة في تقديم العون وقت الأزمات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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