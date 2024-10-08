تنبيه مهم من سفارة الإمارات في باريس لمواطني الدولة في فرنسا

أهابت سفارة الإمارات في باريس بمواطني الدولة الموجودين في الجمهورية الفرنسية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "كيرك" المتوقع في شمال غرب البلاد. وفق الحساب الرسمي لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى باريس، فرنسا، في منصة إكس.



وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.

تهيب بعثة دولة الإمارات في باريس مواطني الدولة المتواجدين في الجمهورية الفرنسية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "كيرك" المتوقع في شمال غرب البلاد. كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو… pic.twitter.com/yxvQSDpd6A — Ambassade des Émirats Arabes Unis à Paris (@UAEEmbassyParis) October 8, 2024