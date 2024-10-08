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علوم الدار

تنبيه مهم من سفارة الإمارات في باريس لمواطني الدولة في فرنسا

«الخارجية»
8 أكتوبر 2024 16:00

أهابت سفارة الإمارات في باريس بمواطني الدولة الموجودين في الجمهورية الفرنسية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "كيرك" المتوقع في شمال غرب البلاد. وفق الحساب الرسمي لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى باريس، فرنسا، في منصة إكس.
 
وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444، والتسجيل في خدمة تواجدي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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