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علوم الدار

تحت رعاية منصور بن زايد.. الإمارات تستضيف غداً القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية

تحت رعاية منصور بن زايد.. الإمارات تستضيف غداً القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية
8 أكتوبر 2024 20:26

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.. ينظم المصرف المركزي القمة الوطنية حول الامتثال للجرائم المالية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2024، في أبوظبي.

وستشهد القمة حضوراً واسعاً لكبار المسؤولين من الهيئات الرقابية وجهات إنفاذ القانون من الإمارات ودول العالم، كما سيُشارك وفد الاتحاد الأوروبي ممثلَاً بالِمرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتبادل الرؤى حول تحديد الأُطر ووضع حلول مُجدية لمواجهة الجرائم المالية.

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ومن المقرر أن تناقش القمة الوطنية مجموعة من المواضيع الهامة في مجال الامتثال لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستراتيجيات إدارة مخاطر الجرائم المالية.

كما ستتضمن أعمال القمة عدداً من الجلسات والندوات لتسليط الضوء على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك طرق تعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي الوطني والعالمي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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