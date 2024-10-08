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علوم الدار

سفير لبنان: الإمارات شريك في تخفيف محنة الشعب اللبناني

فؤاد دندن
9 أكتوبر 2024 01:12

دينا جوني (أبوظبي) 

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دعا فؤاد شهاب نبيه دندن، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في الدولة إلى المسارعة بالمساهمة في حملة إغاثة الشعب اللبناني «الإمارات معك يا لبنان»، والتطوّع في تجهيز المساعدات العينيّة في الأماكن والمواعيد المحدّدة.
وقال: «إن تلك الحملة تتيح لكلّ مواطن ومقيم المساهمة النقديّة والعينيّة دعماً لإغاثة الشعب اللبناني، وذلك عبر مؤسسات وجمعيات رسمية معتمدة في الدولة، وفي مقدمتها، الهلال الأحمر الإماراتي. 
ولفت إلى أن رئيس هيئة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة في لبنان ناصر ياسين، قد أعلن أنّ مواد الإغاثة المرسلة من دولة الإمارات في سياق هذه الحملة ستوزّع على المحافظات اللبنانية كافة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية من محافظين وبلديات وهيئات اجتماعية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وثمن دندن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم الدعم اللامحدود والمساعدات الإنسانية للشعب اللبناني من خلال تسيير رحلات لنقل المساعدات الجوية وتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى الجمهورية العربية السورية.
وقال: هذا ليس بجديد على الإمارات التي لم تتوانَ في تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة للدول الشقيقة منذ تأسيس الدولة وسيراً على النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأكد أن الحكومة والشعب اللبناني ينظران بتقدير وإجلال إلى حجم المساعدات التي بادرت الإمارات بإرسالها لمساعدة المحتاجين في هذه الظروف الصعبة والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم. 
ووصف توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها «عهد لا يُنكث، ووعد لا يُخلف، وثباتٌ لا يَلين»، وأضاف: وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع لبنان وشعبه في كلّ أزمة ومحنة، جعلها نعم السند، وشريكة أساسية في تضميد الجراح، وتخفيف وطأة المعاناة عن شعب لبنان الصابر والمتطلّع لبناء وطن حرّ، مستقل.
وقال: وصلت طائرات محمّلة بما يزيد على 240  طنّاً من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبيّة إلى بيروت من أبوظبي ودبي هي طليعة الهبة الإغاثية التي أصدر صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توجيهاته بإرسالها إلى لبنان كمواد إغاثية تعين شعب لبنان على تخطي أزماته الإنسانية، جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على مدنه وقراه. 
وأشار أن هذه المساعدات، أتبعتها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وعبر عمل دؤوب من مؤسساتها المعنيّة، بحملة إغاثة الشعب اللبناني «الإمارات معك يا لبنان» تلك الحملة المستمرة حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري. 
وختم بالقول: كل التحية والشكر لدولة الإمارات وشعبها الطيب المعطاء ولكل من سيسهم أو يعمل لنجاح هذه الحملة، التي سنبادل العطاء بالوفاء، لإمارات الخير، والحبّ بحبّ لأهلها الطيّبين والأصيلين.

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