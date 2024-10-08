«الاتحاد» ترصد الاستعدادات.. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لدعم حملة «الإمارات معك يا لبنان»

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

بدأت الجهات المعنية والمختصة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإنسانية، في الخطوات التنفيذية لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، حيث انطلقت رسمياً أمس فعاليات الحملة الوطنية لدعم وإغاثة الشعب اللبناني الشقيق، والتي تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الحملة الوطنية، في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، وتعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات.

وأعلن مسؤولون في العمل الإنساني الدولي والمحلي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، عن تفاصيل الجهود الإماراتية التي بدأت مع بداية الأزمة التي يعيشها لبنان في الوقت الراهن، كاشفين في الوقت نفسه عن الخطوات التنفيذية والإجرائية التي اتخذت على المستوى المحلي للتنسيق والمساندة لإنجاح حملة «الإمارات معك يا لبنان».

الإجراءات التنفيذية

وتفصيلاً، قال محمد مصبح، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: «إنه فور صدور التوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإطلاق الحملة الوطنية لإغاثة لبنان، تم العمل على التنسيق والترتيب مع الجهات الاتحادية المختصة والمؤسسات والجمعيات الإنسانية بدبي، لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون لإنجاح هذه الحملة الإنسانية».

وأكد أن دولة الإمارات سند وعون لكل شعوب العالم، استناداً لتوجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة، وامتداداً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن شعب الإمارات هو سباق لإغاثة المجتمعات المتضررة من الكوارث بأنواعها المختلفة، ولا يدخر أي جهد أو مال لمساعدة المحتاجين، فنحن شعب تربى على حب الخير وإغاثة الملهوف.

وأشار إلى أن الإمارات تطمح دائماً إلى أن يصل خيرها للجميع، ولا تتردد في مساعدة الآخرين، منوهاً بالعلاقة التاريخية والاستراتيجية مع شعب لبنان، وما يجمع الإمارات ولبنان من أواصر المحبة والتعاون.

وأعلن مصبح، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تعمل على التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومدينة إكسبو لاستضافة جمع التبرعات وتغليف الطرود الغذائية يوم السبت المقبل بدبي، ضمن فعاليات الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان».

وأشار إلى أن الدائرة استخرجت جميع التصاريح اللازمة لمشاركة الجمعيات والمؤسسات الإنسانية بدبي في فعاليات الحملة الوطنية لدعم لبنان، لتوفير المساعدة والدعم اللازمين خلال الحملة، حيث من المرجح أن تشارك 5 جمعيات بدبي ضمن الحملة، هي: مؤسسة محمد بن راشد الخيرية والإنسانية وجمعيات دار البر وبيت الخير ودبي الخيرية ومؤسسة تراحم الخيرية.

وأوضح أن هذه المؤسسات الخيرية مسموح لها بجمع التبرعات لصالح الحملة، لافتاً إلى أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري قامت بالتنسيق مع مؤسسة وطني الإمارات، لتقوم الأخيرة بتوفير المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات للمشاركة في تعبئة الطرود الإغاثية يوم السبت المقبل بمدينة إكسبو دبي.

الدعم اللوجستي

من جانبه، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وشركائنا في الدولة مثل دبي الإنسانية، على الدعم اللوجستي الكبير الذي يقدمونه للمفوضية».

وأضاف: «دعم الإمارات مكننا من نقل المساعدات العاجلة والطارئة إلى لبنان في هذه الظروف الصعبة، حيث نزح مئات الآلاف من الأشخاص -سواء من اللبنانيين أو اللاجئين السوريين - إلى الأماكن المختلفة داخل الدولة، بينما نزح آلاف آخرون إلى سوريا».

وأكد أن المفوضية تقف في الخطوط الأمامية في كلتا الدولتين لتقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل خدمات الإيواء والفرش والبطاطين والمواد غير الغذائية، والرعاية الصحية.

وقال خليفة: «نحن نقدر الدعم المقدم من جميع الشركاء، وعلى رأسهم الإمارات، خاصة في هذه الأوقات الحرجة، فالاحتياجات تتزايد كل يوم، وأعداد النازحين تتزايد على نحو مطرد».

وأضاف: «من دون الدعم الكريم المقدم من الشركاء، لن نتمكن من تقديم هذه الخدمات المنقذة للحياة، ونتمنى أن يستمر ذلك التعاون في المستقبل لإنقاذ أكبر عدد يمكن الوصول إليه».

المؤسسات الدولية

من جهته، أكد جوسيبي سابا، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية، أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» هي تجسيد حي لروح العطاء والتلاحم التي تعبر عنها دولة الإمارات بالتزامها الإنساني الراسخ بدعم الشعوب المتضررة في أصعب الظروف.

وقال: «إنها رسالة أخوة نؤكد من خلالها أن الإمارات تحرص دائماً على أن تكون في أول الصفوف لتلبية نداء الإنسانية ورفع المعاناة عن المحتاجين، وحفظ كرامتهم».

وأشار إلى أن سلطة «دبي الإنسانية»، تقف في قلب هذه الجهود، كأكبر مركز إنساني في العالم، حيث تبقى جاهزة لدعم وتيسير جهود المنظمات الدولية من أجل ضمان وصول المواد الإغاثية إلى لبنان في الوقت المناسب.

وذكر أنه من خلال التنسيق مع منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، تمكنت دبي الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية حتى الآن، من تسهيل نقل مئات الأطنان من المساعدات الطبية والمأوى لتخفيف معاناة النازحين والمتضررين.

وأفاد بأنه مع استمرار الحملة على مدى الأسابيع القادمة، ستواصل سلطة دبي الإنسانية، بذل قصارى جهدها لزرع الأمل وتوفير الدعم إلى كل من يحتاجه في لبنان، ليبقى نور الإنسانية مضيئاً رغم الصعاب.

فرق العمل

من جهته، أشار الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لجمعية دار البر، إلى أن إطلاق دولة الإمارات لحملة «الإمارات معك يا لبنان» يؤكد التزامها بقيمها ورسالتها الإنسانية في تقديم يد العون والمساعدة للدول والشعوب الشقيقة والصديقة المنكوبة في الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات، فضلاً عن أهمية العلاقات الأخوية العربية التي تربط البلدين معاً.

ونوه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في دعم الشعب اللبناني الشقيق، ودورهم الفعّال في ترسيخ قيم التسامح والتآخي والعطاء الإنساني الممتد على مختلف بلدان العالم، وترجمة لرؤية ومنهج الاتحاد الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال المهيري: «تحرص جمعية دار البر على المساهمة بشتى الطرق على دعم الحملات الإغاثية التي تطلقها دولة الإمارات، لا سيما أنها سباقة في إطلاق وتنفيذ العديد من هذه الحملات الإغاثية».

وأضاف: «ستعمل فرق عمل الجمعية الإغاثية والتطوعية، التي تتمتع بخبرة واسعة ومتخصصة في إدارة الأزمات، على تسخير جهودها وطاقاتها لجمع التبرعات اللازمة لدعم حملة (الإمارات معك يا لبنان) من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والتطبيقات الذكية التي سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت».

أحمد السويدي: الحملة تؤكد الدور الريادي للإمارات بالعمل الإنساني العربي والعالمي

قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «يأتي إطلاق الحملة الإنسانية النبيلة (الإمارات معك يا لبنان)، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسيداً للدور الذي تضطلع به قيادة الدولة الرشيدة في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة التي تتعرض لأزمات وكوارث».

وأضاف: «هذه الحملة الوطنية تأتي تعبيراً عن قيم التضامن العربي والإسلامي، وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، كما تؤكد الحملة مجدداً على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في مساندة الشعوب وفي مجال العمل الإنساني».

وأكد أن الإمارات تتقدم الصفوف الآن بكل نخوة وأريحية ضمن استجابتها الإنسانية المعهودة بتقديم مئة مليون دولار تنفيذاً لأوامر صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى إطلاق حملة وطنية عاجلة تضامناً ودعماً للشعب اللبناني، حيث بدأت الطائرات بنقل المساعدات تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في الوقوف مع الشقيق في وقت الشدائد.

ونوه بإطلاق الحملة الكريمة، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الشعب اللبناني الشقيق، وتقديم كل ما من شأنه تخفيف معاناته وتقديم العون له في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن جمعية دبي الخيرية ستسهم بكل إمكاناتها في تعزيز فعاليات الحملة تنفيذاً للتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال تسخير جميع كوادرها ومنصاتها ومواقعها للمتبرعين والداعمين للحملة، فور إنجازها والحصول على التصاريح اللازمة.

وشدد على أن الجمعية ستقدم كل ما في وسعها لتخفيف معاناة الشعب اللبناني الشقيق، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتضررين.