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علوم الدار

ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
8 أكتوبر 2024 22:01

طمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن ذلك جاء خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم في الرياض، حيث أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تقديره لكل من سأل عن صحة خادم الحرمين الشريفين، داعياً المولى عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء العاجل ويلبسه ثوب الصحة والعافية.

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المصدر: وام
محمد بن سلمان
سلمان بن عبدالعزيز
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