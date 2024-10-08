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تعاون بين «شرطة الشارقة» و«تطوير معايير العمل»

تعاون بين «شرطة الشارقة» و«تطوير معايير العمل»
9 أكتوبر 2024 01:11

الشارقة (وام)

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بحثت شرطة الشارقة وهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تبني أفضل الممارسات في مختلف الجوانب كالجانب الإنساني وحقوق الإنسان وبما يدعم العملية التنموية للإمارة في مجال تطوير منظومة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي لها.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، بمقر القيادة وفداً من هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة برئاسة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس الهيئة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجانبين.
وأشاد اللواء بن عامر بجهود هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة المبذولة في تعزيز بيئة عمل مناسبة للعمال تحفظ حقوقهم وفق أفضل الممارسات، مؤكداً حرص شرطة الشارقة في دعم كل التوجهات الحكومية بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تحقيق رؤية الشارقة المستقبلية.

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