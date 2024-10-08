الماجستير والدكتوراه ضمن فئات «حمدان للابتعاث الأكاديمي» قريباً

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنها تدرس التوسّع في الفئات المستهدفة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، لتشمل طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة حالياً من طلبة «الثاني عشر» في التعليم العام.

وقالت ميثاء بن تركية، مستشارة المنح الدراسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، في تصريحات صحفية على هامش معرض «نجاح دبي» 2024، إنها تدرس تقديم موعد التسجيل في برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي بدورته الجديدة، لكي يتسنى للطلبة الوقت الكافي للاطلاع على شروط البرنامج، وتحضير الملفات المطلوبة، بالإضافة إلى التقدّم لتأدية التقييمات الخارجية.

وشرحت أن برنامج الابتعاث يتضمن برنامجاً خاصاً بالقيادة عند الطلبة المنتسبين، لافتة إلى أن كل طالب سيلقى الدعم والإرشاد من ثلاث جهات هي الجامعة التي تمّ اختيارها، وبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى الملحقية الثقافية.

وأكدت أن البرنامج يركّز على تشجيع الطلبة على التدريب العملي مع الشركات الخاصة الدولية، ويتم لذلك عقد ورش عمل افتراضية لمتابعة مسار التدريب، إلى جانب المسار الدراسي الأكاديمي.

وأشارت بن تركية إلى أن طلبة الخدمة الوطنية الذين تقدموا للانتساب وقبلت طلباتهم، يتم تفعيل انتسابهم ليباشروا الدراسة فور انتهائهم من الخدمة.

وكان برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي قد استقبل 321 طلباً للانضمام في نسخته الأولى لعام 2024 للدراسة الجامعية في حوالي 30 جامعة وطنية وعالمية مرموقة. وقد تم اختيار الدفعة الأولى للبرنامج بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.

والبرنامج مُخصص للطلبة الإماراتيين من خريجي المدارس الحكومية أو الخاصة على مستوى الدولة، وذلك لدراسة درجة البكالوريوس، وبإجمالي مخصصات مالية قيمتها مليار و100 مليون درهم للسنوات المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المعارف والخبرات الأكاديمية، وبناء المهارات القيادية للطلبة الإماراتيين، وإعدادهم كمبدعين وقياديين في مختلف مجالات العمل المختلفة في إمارة دبي.

ويركز البرنامج على إتاحة الفرص الاستثنائية أمام الطلبة الإماراتيين المتميزين للحصول على أفضل فرص التعليم العالي عالمياً، بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية، والمساهمة في تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.

ويستهدف البرنامج اختيار أفضل 100 طالب وطالبة سنوياً من المواطنين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للدراسة في أفضل التخصصات.