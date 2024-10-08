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علوم الدار

«أكاديمية الشارقة» تحتفي بالأسبوع العالمي للفضاء

«أكاديمية الشارقة» تحتفي بالأسبوع العالمي للفضاء
9 أكتوبر 2024 01:10

الشارقة (وام)

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نظمت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة الأسبوع العالمي للفضاء تحت شعار «الفضاء وتغير المناخ» والذي يستمر حتى الـ10 من أكتوبر الجاري بهدف توعية المجتمع بعلوم الفضاء والفلك ونشر المعرفة بالمجالات المرتبطة بها بما يسهم في بناء مستقبل مستدام وذلك بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات وورش العمل التفاعلية الخاصة بالفضاء والفلك، بحضور طلبة المدارس والجامعات والجمهور العام.
وأكد الدكتور مشهور الوردات، مدير إدارة الشؤون الأكاديمية، حرص الأكاديمية على المواصلة في تقديم الأنشطة والفعاليات لخدمة المجتمع والباحثين وهواة الفضاء والفلك وتوظيف علوم الفضاء في خدمة المحافظة على مناخ الكرة الأرضية.
وشملت فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء عدداً من الأنشطة الثقافية منها عروض مُباشرة في قبة الشارقة الفلكية لعدد من الأفلام الوثائقية المتعلقة بمناخ الفضاء وتقديم تجارب عملية تحاكي علوم الفضاء والفلك والعديد من الأنشطة التي تدور حول التحديات التي تواجه رواد الفضاء في الفضاء الخارجي وكيفية حمايتهم في ظل ظروف انعدام الجاذبية ودرجات الحرارة المنخفضة والعالية والإشعاعات الكونية.
وتشهد فعاليات الأسبوع تقديم عدد من الندوات العلمية لتعزيز المعرفة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك إلى جانب ورشة عمل التصوير الفلكي تتضمن شرحاً للتلوث الضوئي وأفضل المناطق في الدولة لمشاهدة النجوم واستعراض أبرز الأعمال الفنية والأدوات والمعدات المستخدمة في التصوير الفلكي.
ويصاحب فعاليات الأسبوع عرض النموذج الهندسي للقمر الصناعي الشارقة سات-1 ومعارض فنية ينظمها مرصد الشارقة الفلكي ومعرض فني مقدم من المشروع المجتمعي «ضواحي العين» إلى جانب معرض التصوير الفلكي من جمعية الإمارات للفلك.

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
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