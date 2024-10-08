الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية

حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
8 أكتوبر 2024 22:03

غادر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الثلاثاء) الكويت، في ختام زيارة رسمية قام بها سموّه إلى العاصمة «الكويت» على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، حيث كان في مقدمة مودّعي سموّه في المطار الأميري معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت.
 وقد استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار الزيارة التي التقى سموّه خلالها سموّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم بحث مجمل العلاقات الثنائية وتطورها في ضوء الروابط الأخوية الوثيقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
 وقد جرى خلال الزيارة استعراض ما حققته علاقات التعاون من تقدم في ضوء دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للبلدين، والتنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين، وما أثمرته تلك العلاقات المتنامية من إنجازات في ضوء ما يجمع الدولتين من روابط أخوية وثيقة، كما تم بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية وسبل تطويرها وتوسيع دائرتها في مختلف المجالات الحيوية، وبما يخدم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في كل من الإمارات والكويت، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بصفة عامة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يبحث مع فهد يوسف الصباح سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي
المصدر: وام
حمدان بن محمد
الكويت
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
اليوم 23:25
وزارة الثقافة وجمعية الصحفيين تبحثان استدامة التراث والفنون
التعليم والمعرفة
وزارة الثقافة وجمعية الصحفيين تبحثان استدامة التراث والفنون
اليوم 22:29
«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية
التعليم والمعرفة
«العين كنوز الحضارة».. إضاءة على معالم المدينة التراثية
اليوم 22:28
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
اليوم 22:06
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
علوم الدار
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
اليوم 22:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©