حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية

غادر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الثلاثاء) الكويت، في ختام زيارة رسمية قام بها سموّه إلى العاصمة «الكويت» على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، حيث كان في مقدمة مودّعي سموّه في المطار الأميري معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في دولة الكويت.

وقد استقبل صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار الزيارة التي التقى سموّه خلالها سموّ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم بحث مجمل العلاقات الثنائية وتطورها في ضوء الروابط الأخوية الوثيقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وقد جرى خلال الزيارة استعراض ما حققته علاقات التعاون من تقدم في ضوء دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للبلدين، والتنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين، وما أثمرته تلك العلاقات المتنامية من إنجازات في ضوء ما يجمع الدولتين من روابط أخوية وثيقة، كما تم بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية وسبل تطويرها وتوسيع دائرتها في مختلف المجالات الحيوية، وبما يخدم مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة في كل من الإمارات والكويت، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بصفة عامة.