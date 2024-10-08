إطلاق منصة متكاملة لأبحاث الفضاء

آمنة الكتبي (أبوظبي)

أعلن سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إطلاق منصة أبحاث الفضاء، والتي تُعد منصة متكاملة ومحرك بحث يضم أحدث الأبحاث والمنشورات والمقالات العلمية وغيرها ضمن المجالات المختلفة والمرتبطة بالفضاء، بالإضافة إلى قاعدة بيانات بالباحثين المساهمين في قطاع الفضاء الإماراتي، وتشتمل المنصة على أكثر من 450 منشوراً علمياً، وتجمع أكثر من 200 باحث متخصص في قطاع الفضاء، مع تغطية 6 مجالات رئيسة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك أمس ضمن فعاليات «مؤتمر أبحاث الفضاء 2024»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تنظمه الوكالة لمدة 3 أيام في جامعة زايد بأبوظبي، حيث يضم نخبة من الأكاديميين والعلماء والشركاء الصناعيين وصانعي القرار، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: تُعد منصة أبحاث الفضاء بوابة مفتوحة ومجانية للجميع، وتهدف للوصول إلى أحدث الأبحاث والمنشورات والموارد الفضائية، وتسهيل تبادل المعلومات بين الباحثين والخبراء، إلى جانب توفير مساحة مخصصة للباحثين لعرض أعمالهم ونشر المعرفة التي تدفع التقدم في استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والمجالات ذات الصلة.

وأكد أن «مؤتمر أبحاث الفضاء يعزز التعاون بين الباحثين والعلماء لتوجيه الأبحاث، بما يتماشى مع أولويات قطاع الفضاء الإماراتي، عبر 6 مجالات رئيسة، تشمل الاتصالات الفضائية، والملاحة والتوقيت، ورصد الأرض، والوصول إلى الفضاء، والاستدامة، والوعي الفضائي»، مؤكداً التزام وكالة الإمارات للفضاء بالعمل على تطوير الكوادر الوطنية من خلال دعم القدرات البحثية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، لتعزيز مساهمتهم في مستقبل قطاع الفضاء الوطني.

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي وتوجيه الجهود البحثية، وفقاً لأولويات قطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتبادل المعرفة والتعاون بين الباحثين والعلماء والمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات لتحقيق الأهداف والغايات البحثية المشتركة، وسيوفر المؤتمر منصة لطلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والباحثين والخبراء العلميين والتقنيين وقادة الصناعة لعرض أحدث الأبحاث والابتكارات التكنولوجية، ومناقشة التطورات الجديدة واستكشاف الآفاق المستقبلية في مختلف مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء. كما يعد منصة رائدة توفر فرصاً للتعاون بين قطاع الفضاء والقطاع الأكاديمي.

من جانبه، أكد المهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، أهمية الأبحاث الفضائية في دفع الابتكار وتطوير القدرات التقنية لدولة الإمارات، موضحاً أن الأبحاث الفضائية ليست فقط لتحقيق إنجازات علمية، بل لتطوير كوادر علمية وهندسية قادرة على قيادة مشاريع فضائية مستقبلية.

وشدد على أن هذه الأبحاث تسهم في بناء صناعة فضائية مكتملة العناصر في الدولة، وتعزز مشاركة الشركات المحلية في تطوير تقنيات ومكونات الأقمار الصناعية، مما يدعم الاقتصاد المعرفي، ويحفز على المزيد من الابتكار والتقدم في هذا المجال، مؤكداً أهمية مؤتمر أبحاث الفضاء في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات العلمية والهندسية العاملة في قطاع الفضاء.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، ويعزز فرص الابتكار في المشاريع الفضائية، حيث يمكن العلماء والخبراء من مناقشة أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تسهم في تقدم هذا القطاع، مبيناً أن مثل هذه الفعاليات تلعب دوراً محورياً في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر الشابة، مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الفضائي.

وقال الدكتور شريف الرميثي، المدير التنفيذي لشركة مداري سبيس: مهمتنا هي إعادة تشكيل مستقبل إدارة البيانات، من خلال تسخير قوة الفضاء، ومع شركة مداري، نخطو أولى خطواتنا نحو إنشاء شبكة عالمية من مراكز البيانات الفضائية، مما يضمن سلامة البيانات ومرونتها حتى في مواجهة الكوارث الأرضية.

وأضاف: مشاركتنا اليوم في مؤتمر أبحاث الفضاء مهمة وقيمة ليس فقط لمعرفة آخر تطورات والأبحاث في مجال الفضاء، بل أيضاً لدعم قطاع الفضاء الواعد بالدولة، مؤكداً أن منصة مداري هي سعة تخزينية عالية وقدرة حوسبة استثنائية، مصممة لدعم المهام الفضائية الحرجة، مع تقليل الاعتماد على مراكز البيانات الأرضية، ويعتمد هذا النهج التحويلي على الاستفادة من المزايا الفريدة للبيئة الفضائية، مثل الطاقة الشمسية المجانية والتبريد الفعّال، لتوفير حل أكثر أماناً واستدامة لاحتياجات تخزين البيانات العالمية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: تُعد أبحاث الفضاء عنصراً أساسياً في مسيرة تقدم البشرية نحو فهم الكون ومعالجة تحديات عديدة على الأرض. هذه الأبحاث تقدم لنا الفرصة لتطوير تقنيات متقدمة، وتحسين حياة البشر في كل أنحاء العالم، وبناء مستقبل مستدام.

وأضاف معاليه: هذا المؤتمر منصة حيوية لتعزيز التعاون، وجمع الخبراء، والأكاديميين، وقادة القطاع للعمل معاً بهدف استكشاف آفاق جديدة، وتعزيز الابتكار. من خلال دعم هذه الفعاليات، نسهم في بناء بيئة مزدهرة لقطاع الفضاء الوطني، والإسهام في الجهود العالمية لدعم تقدم العلوم والتكنولوجيا بما يخدم الجميع.