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ساعة ذكية في «إكسبو أصحاب الهمم»

ساعة ذكية في «إكسبو أصحاب الهمم»
9 أكتوبر 2024 01:11

دبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة «TAPY»، على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، ساعة «TAPY AMAN» الذكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضرته الشيخة عائشة بنت عبيد آل مكتوم، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين والمتخصصين في مجال التكنولوجيا المخصصة لأصحاب الهمم.
وتهدف هذه الساعة الذكية إلى تعزيز الأمان والراحة للأهالي، لا سيما أولئك الذين يرعون أطفالاً من أصحاب الهمم.
وفي كلمتها، خلال المؤتمر، أشارت الشيخة عائشة بنت عبيد آل مكتوم إلى الأهمية الكبيرة التي تحملها ساعة «TAPY AMAN» في دعم الأمهات والآباء خلال رعاية أبنائهم. إذ تقدم حلاً عملياً للأسر التي تحتاج إلى رعاية مضاعفة لأبنائها. باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التواصل بين الوالدين وأبنائهم من أصحاب الهمم، مما يمنحهم مزيداً من الطمأنينة.
وأعلنت الشركة أن متبرعاً سخياً بادر إلى تقديم 100 ساعة مجانية لأهالي أصحاب الهمم؛ بهدف دعمهم وتخفيف العبء عنهم في حياتهم اليومية.
صممت الساعة بعناية فائقة لتلبية احتياجات الأسر التي ترعى أطفالاً من أصحاب الهمم. فهي توفر ميزات ذكية، مثل تتبع الموقع الجغرافي ومراقبة الحالة الصحية، مما يسهم في توفير مستوى عالٍ من الأمان للأطفال والراحة لأولياء الأمور».
وتمتاز ساعة «TAPY AMAN» بمجموعة من الميزات المتقدمة، منها: مراقبة ضربات القلب. تتبع الموقع الجغرافي لحظياً. وإرسال إشعارات فورية في حالات الطوارئ. مراقبة الصحة العقلية والبدنية. تصميم عصري يناسب جميع الفئات العمرية.
في ختام المؤتمر، تم توزيع 50 ساعة مجانية كمرحلة أولى لأهالي أصحاب الهمم الحاضرين، على أن يتم توزيع الدفعة الثانية غداً. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الشركة بدعم المجتمع، وتقديم حلول تقنية مبتكرة تخدم الجميع.

إكسبو أصحاب الهمم
الإمارات
معرض إكسبو أصحاب الهمم
دبي
معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي
أصحاب الهمم
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