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صقر غباش يبحث العلاقات مع رئيس برلمان «القمر المتحدة»

صقر غباش خلال الاستقبال (وام)
9 أكتوبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي المهندس مستدران عبده، رئيس البرلمان الاتحادي بجمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات المتنامية بين البلدين والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتي البلدين، وتأكيد الارتقاء بالعلاقات البرلمانية، بما يجسد تطلعات الجانبين، من خلال تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء كل من: محمد أحمد اليماحي وماجد محمد المزروعي وناعمة عبدالله الشرهان ومحمد حسن الظهوري ومنى خليفة حماد وحشيمة ياسر العفاري وسلطان سالم الزعابي وعائشة راشد ليتيم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأكد معالي صقر غباش على العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية القمر المتحدة، والتي تشهد نمواً مستمراً وتعاوناً إيجابياً في الجوانب الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتنموية، لافتاً إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين من خلال الزيارات أو على هامش الفعاليات البرلمانية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي من أجل تنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والمعارف البرلمانية.
وأشار معاليه إلى أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية، وتعزيز التعاون والحوار وتقريب وجهات النظر، ودعم مختلف الجهود لحل القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء شراكات تنموية مستدامة ومثمرة مع دول القارة الأفريقية الصديقة، بما يعود بالخير على شعوبها أمناً واستقراراً وازدهاراً.
وأعرب المهندس مستدران عبده، رئيس البرلمان الاتحادي بجمهورية القمر المتحدة، عن شكره لمعالي صقر غباش على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير أوجه التعاون مع دولة الإمارات، مشيداً بنهج دولة الإمارات والمبادئ والأسس التي تأسست عليها وبحرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

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صقر غباش
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المجلس الوطني الاتحادي
التعاون البرلماني
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