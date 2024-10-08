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علوم الدار

«رأس الخيمة للإحصاء» يطلق الربع الأخير لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2024

«رأس الخيمة للإحصاء» يطلق الربع الأخير لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2024
9 أكتوبر 2024 01:11

رأس الخيمة (وام)

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أعلن مركز رأس الخيمة للإحصاء انطلاق الربع الأخير من مسح دخل وإنفاق الأسرة، 2024، وهو المسح الذي انطلق في يناير الماضي بالتزامن مع الإمارات الأخرى، ليكون مسحاً وطنياً شاملاً.
ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من العمليات الإحصائية الاستراتيجية التي تنفذها الدولة كل 5 سنوات، حيث تكمن أهمية هذا المسح في طبيعة البيانات التي يوفرها والتي ترصد أنماط وتكاليف المعيشة الأسرية على مدار عام كامل، تسمح برصد التغيرات الموسمية، وارتباطها بالخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر. ‎
ويغطي المسح عينة من الأسر تمثل جميع شرائح المجتمع في إمارة رأس الخيمة، الأمر الذي يساعد في التعرف على مستويات المعيشة في مختلف المناطق في الإمارة. ‎
يذكر أن نجاح هذا المشروع ودقة نتائجه يرتبطان بمدى تعاون الأسر المستهدفة ودقة البيانات التي يدلون بها، فيما دعا المركز الأسر إلى دعم هذا المشروع الوطني المهم والتجاوب مع متطلبات المسح والإدلاء ببيانات دقيقة تسمح بإعطاء صورة تعكس المستويات المعيشية في الإمارة.

مسح دخل وإنفاق الأسرة
الإمارات
رأس الخيمة
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