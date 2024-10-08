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علوم الدار

محمد الشرقي يطلع على خطط وبرامج جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة

محمد الشرقي لدى ترؤسه الاجتماع (وام)
9 أكتوبر 2024 01:12

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية النهوض بالمؤسسات التعليمية، انطلاقاً من دورها المحوري في رفع وعي الأفراد، وتمكين المجتمع بالعلوم والمعارف التي تنهض بالوطن، وتسهم في تحقيق تنميته الشاملة. 
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اجتماع مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس الأمناء. 
وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على تطوير القطاع التعليمي، من خلال توفير بيئة تعليمية صحية ومحفزة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالمياً، والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات وتوجهاتها في قطاع التعليم.
واطلع سموه، خلال الاجتماع، على تقارير أداء الجامعة، حيث تم استعراض البرامج الأكاديمية والمهنية المستحدثة باللغة العربية، والمبادرات الابتكارية التي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم، مما يعكس التزام الجامعة بتلبية احتياجات الطلاب المحليين، إضافة لاعتماد الموازنة المالية للعام الجامعي 2024 - 2025.
كما تمت مناقشة فرص التعاون المحلي والدولي والشراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية؛ بهدف تعزيز التجربة التعليمية والبحثية بالجامعة، إضافةً إلى إقرار الجامعة كمركز تدريب مُعتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات. 
وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود مجلس الأمناء والهيئة الإدارية والأكاديمية في تحقيق طموحات الجامعة، وأهدافها، عبر تبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات في منظومة العملية التعليمية، وتمكين الطلبة بالأدوات المعرفية التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج على المستوى الفردي والجامعي. 
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي أبو النور، مدير الجامعة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.

جامعة العلوم والتقنية
الإمارات
محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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