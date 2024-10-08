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«تنفيذي الشارقة» يناقش مستجدات العمل الحكومي

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
9 أكتوبر 2024 01:12

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، ضمن اجتماعه الأسبوعي، مستجدات العمل الحكومي في الإمارة، واطلع على تقارير أعمال الدوائر والهيئات الحكومية، وتعرّف على سير العمل في المشروعات التنموية التي تنفذ في مختلف المدن والمناطق.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الحياة الصحية، وتوفير المقومات والمرافق التي تخدم الفئات العمرية كافة، وتعزز صحتهم، اعتمد المجلس إنشاء شبكة الشارقة للمدن الصحية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وامتداداً لحصول الشارقة على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
وتهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمثل، في تنفيذ السياسات الداعمة للصحة والرفاهية، وتنفيذ الاشتراطات والمعايير في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة، التي تتماشى مع برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.
واطلع المجلس على تقرير اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، الذي تضمن أبرز نتائج أعمال اللجنة، خلال العام 2023م، حيث عقدت اللجنة 48 اجتماعاً، وبلغ عدد قراراتها 620 قراراً.
وبيّن التقرير جهود اللجنة في وضع السياسات العامة للرعاية الاجتماعية، حيث صدر عنها سياسة الكفالة الاجتماعية وسياسة الكفالة المالية، وتنظيم سجل الأسر الحاصلة على موافقة لاحتضان أطفال مجهولي النسب.
كما شمل جهود اللجنة في العمل على توفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية، وتحديد الأسر الحاضنة أو الدور الاجتماعية، أو الجهات التي تقررها اللجنة، لحضانة ورعاية، أو سحب فاقدي الرعاية الاجتماعية من الأسر الحاضنة، واقتراح اللوائح والنظم اللازمة لتنفيذ القانون.
واطلع المجلس على رد هيئة الشارقة للثروة السمكية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حول مناقشة سياسة الهيئة، الذي تضمن العمل على تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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