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حمدان بن محمد يزور متحف قصر السلام في مدينة الكويت

حمدان بن محمد خلال زيارة المتحف
9 أكتوبر 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

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زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أمس، متحف «قصر السلام» بمدينة الكويت، الذي يوثّق حقبة مهمة من تاريخ دولة الكويت الشقيقة، ويلقي الضوء على الحضارات التي مرت بها.
وتجول سموه في أروقة المتحف، يرافقه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية في دولة الكويت، حيث استمع سموه إلى شرح حول الأهمية الأثرية والوطنية التي يمثلها هذا الصرح الثقافي، الذي تم تأسيس بنيانه في نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وما يمثله من قيمة تاريخية بما يضمه من مقتنيات نفيسة.
واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لسموه، على المكونات المختلفة لـ«قصر السلام»، والذي يُعد المتحف الرسمي لدولة الكويت، ويشمل ثلاثة متاحف رئيسية، هي: متحف تاريخ الكويت عبر حُكامِها، ومتحف تاريخ قصر السلام، ومتحف الحضارات التي سكنت أرض الكويت.
وأعرب سمو ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن إعجابه بما يضمه المتحف من معروضات ومحتوى مهم يعكس التاريخ العريق لدولة الكويت الشقيقة، والذي يُعدُّ جزءاً أصيلاً من تاريخ منطقة الخليج العربي، وتقديره لجهود القائمين على المتحف الذي يوثّق تاريخ دولة الكويت ويحفظه بأسلوب مبدع للأجيال القادمة.

قصر السلام
الكويت
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حمدان بن محمد
حمدان بن محمد بن راشد
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