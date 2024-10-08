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تعاون بين «شرطة أبوظبي» و«نواة للطاقة»

محمد الراشدي وعلي الحمادي عقب التوقيع (من المصدر)
9 أكتوبر 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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وقَّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التدريبية ذات الاهتمام المشترك.
وقَّع المذكرة في مبنى القيادة، اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، والمهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، وبموجبها تعمل الجهتان على تطوير مهارات الكوادر الوطنية لديهما في المجالات والتخصُّصات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي اهتمام «شرطة أبوظبي» بتعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات، وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تبادل المعلومات والبيانات، وإعداد الدراسات الميدانية والاستبانات والإحصاءات، وتحقيق التطلعات المستقبلية، وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة.
من جانبه، أشاد المهندس علي الحمادي بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التدريبية والبحث العلمي والتقني، بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
حضر التوقيع العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من الضباط والمسؤولين من الجهتين.

شرطة أبوظبي
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شركة نواة للطاقة
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مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
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