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«أبوظبي للإسكان» تجري استطلاعين لقياس رضا المتعاملين واحتياجاتهم

«أبوظبي للإسكان» تجري استطلاعين لقياس رضا المتعاملين واحتياجاتهم
9 أكتوبر 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي استطلاعين للرأي لقياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها «الهيئة»، بالإضافة إلى معرفة احتياجات وتفضيلات المواطنين في قطاع الإسكان الحكومي، وذلك في إطار تطوير تجربة المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار في تطوير سياسات المنافع السكنية والمشاريع والمجتمعات التي تنفذها الهيئة، ومراجعة مؤشر رضا المتعاملين وقياس تفضيلاتهم بهدف تحسين تجربتهم في الحصول على المسكن الملائم، إلى جانب قياس مدى اطلاعهم ومعرفتهم بالخدمات التي تقدمها «الهيئة» ومعايير وضوابط الاستحقاق للحصول على المنافع السكنية.
وقال محمد عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة أبوظبي للإسكان: «من خلال الاستطلاعين الميدانيين، سنتمكن من جمع بيانات دقيقة تساعدنا في تطوير سياسة المنافع السكنية، بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، إلى جانب تحسين تجربتهم التي تبدأ بالاستماع إلى احتياجاته وتطلعاتهم تحقيقاً لرؤيتنا في توفير بيئة إسكانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق الرفاه والاستقرار الأسري».
ويقوم باحثون ميدانيون من مركز الإحصاء - أبوظبي بتنفيذ الاستطلاعين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حتى نهاية أكتوبر الجاري، من خلال زيارات ميدانية إلى الأسر ومراكز خدمة المتعاملين والمراكز التجارية، حيث يقوم الباحثون الميدانيون بجمع المعلومات مباشرة من المواطنين.
وتهيب هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين التعاون مع الفرق الميدانية والمشاركة الفعالة في هذه الاستبيانات لضمان الحصول على نتائج دقيقة وشاملة تعكس احتياجاتهم الحقيقية، وتساعد على تطوير الخدمات، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين.

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