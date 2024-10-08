شرطة أبوظبي تُطلع الحرس الوطني على التدريب الافتراضي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من مركز المتابعة والتحكم بالحرس الوطني، على أفضل الممارسات المتطورة التي يطبقها مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتشمل التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة والذكاء الاصطناعي في التدريب التفاعلي وعن بُعد.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد برئاسة العقيد الركن بحري عمران علي الشحي، رئيس شعبة تخطيط التدريب بالحرس الوطني، وجرى استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أهمية التواصل البناء والزيارات المتبادلة والتي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف والتي تعزز عملية تطوير القدرات التدريبية، وفقاً لأفضل الممارسات التطويرية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، تعزيزاً لمسيرة التحسين والتطوير الحالي والمستقبلي.

وحضر اللقاء المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، والمقدم حسن إبراهيم المرزوقي، رئيس قسم التدريب التفاعلي والذكي، وعدد من الضباط.

وأوضحت المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين أن الزيارة شملت عرضاً تقديمياً عن مركز التدريب الافتراضي، وتوضيحاً عن الآليات والإجراءات المطبقة على الأنظمة والتقنيات الخاصة على الواقع المعزز والبرامج الافتراضية المطبقة والمنفذة.

وتجول الوفد في مجمع التدريب الافتراضي، واطلع على تجربة السيناريوهات الافتراضية والتي تم تطويرها داخلياً في مركز التدريب الافتراضي، ويتم تدريب قوة الشرطة باستخدامها، بما في ذلك سيناريو الإسعافات.

وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمواكبة ثورة التقنيات، مثل الواقع المعزز والافتراضي في التدريب إسهاماً في رفع كفاءة الأعمال الشرطية والأمنية واستحداث وتطوير برامج وأنظمة التدريب الافتراضي والمحاكاة بأعلى جودة وأحدث التقنيات تلبية لاحتياجات البرامج التدريبية.