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علوم الدار

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
8 أكتوبر 2024 23:25

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي أندري سيبها بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في أوكرانيا.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات عدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

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وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي أندري سيبها بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.

كما بحث سموه ومعالي وزير الخارجية الأوكراني، مستجدات الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
أوكرانيا
عبدالله بن زايد
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