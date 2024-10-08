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اتفاقية للتحقق من عدادات مركبات الأجرة في أبوظبي

اتفاقية للتحقق من عدادات مركبات الأجرة في أبوظبي
9 أكتوبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»،  ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، اتفاقية تهدف إلى تقديم خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة في الإمارة، وفقاً لأعلى المعايير المحلية والدولية، تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف تحسين جودة خدمات النقل.
وتُنفذ الاتفاقية في إمارة أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، حيث سيتم تقديم خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة في الأماكن المخصصة. 
 وصرح المهندس عبدالله اليزيدي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة: «في إطار جهودنا المستمرة لضمان حماية حقوق مستخدمي ومالكي مركبات الأجرة، تم التوقيع على اتفاقية استراتيجية مهمة لإطلاق وتنفيذ خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة، من خلال التأكد من صحة ودقة قراءات العدادات المستخدمة في المركبات، وتمثل هذه الخدمة خطوة أساسية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في خدمات النقل في إمارة أبوظبي، حيث تضمن دقة قراءات العدادات حقوق الركاب ومالكي المركبات على حد سواء، كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس لتحقيق العدالة في أسواق الإمارة، ونعمل في المجلس من خلال قطاع خدمات الأسواق على تفعيل خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية الواردة في التشريعات الخاصة بها، وتشمل هذه الخدمات العديد من أدوات القياس القانونية، منها الموازين التجارية المستخدمة في الأسواق، وعدادات البترول، وأجهزة قياس ضغط الإطارات، وتعتبر عدادات مركبات الأجرة من الأدوات الحيوية التي نراقب دقة قراءاتها للتأكد من صحتها وعدم تجاوز الخطأ المسموح به وفقاً للتشريعات والمواصفات ذات العلاقة والمطبقة في الدولة، وملتزمون بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين». 
وأكد مبارك النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة، التزام أبوظبي للتنقل بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في خدمات النقل، لافتاً إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكس الحرص على توفير تجربة مريحة وآمنة لمستخدمي مركبات الأجرة في أبوظبي. 
وأضاف: «نحن ملتزمون بمراقبة وتحسين أداء العدادات لضمان الشفافية والثقة في خدمات النقل، وسنعمل باستمرار على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق رضاهم».
وأكد المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، أهمية المشروع المتمثل في خدمة التحقق من عدادات مركبات الأجرة، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في هذا المجال. كما أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الشركات المشغلة والمستخدمين على حد سواء.

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