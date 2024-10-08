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علوم الدار

«كهرباء الشارقة»: تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في 13 مدرسة

«كهرباء الشارقة»: تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في 13 مدرسة
9 أكتوبر 2024 01:10

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت اللجنة المشتركة بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص الاجتماع الأول لبحث ومناقشة الإجراءات اللازمة، لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة والاستدامة والاتفاق على التنسيق وعقد الاجتماعات المشتركة لتنفيذ خطة محددة لسرعة البدء في تقييم أوضاع استهلاك الطاقة والمياه في 13 مدرسة والمتطلبات اللازمة للترشيد، وذلك في إطار مشروع المدارس الخضراء.
وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة توفر كل الدعم اللازم للجنة المشتركة لتحقيق أهدافها، وتقديم الدعم الفني اللازم لها لتقييم أوضاع المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وأكد أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الهيئة على اتخاذ كل الإجراءات الفنية والتوعوية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ونشر ثقافة الترشيد بين فئات المجتمع كافة، والحفاظ على الطاقة والمياه من الهدر، واستخدامها الاستخدام الأمثل، مشيراً إلى أهمية المدارس باعتبارها منارات العلم والمعرفة، وتفعيل دورها في التوعية بقضية ترشيد الاستهلاك يأتي لتحقيق الاستفادة من دورها الرائد في المجتمع، توجيهاً وتعليماً وتربية لأجيال المستقبل.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع تحديد أهداف اللجنة وآليات عملها، حيث سيتم تنظيم جلسات توعية للطلاب والطالبات والهيئة التدريسية بجميع المدارس لرفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة والممارسات البيئية السليمة، وتشكيل فريق عمل متخصص لزيارة المدارس التي تم اختيارها لتقييم ومراجعة الممارسات الخاصة باستهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات واستخدام الموارد المتجددة، وإعداد التوصيات اللازمة لزيادة استدامتها.
وأضاف أن هذه اللجنة ستساهم بشكل كبير في تعزيز مشروع المدارس الخضراء، وجعلها نموذجاً يحتذى به في ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على البيئة.

كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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