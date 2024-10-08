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علوم الدار

نظمها مركز «تريندز».. تسليط الضوء على فرص وتحديات اقتصاديات الإعلام

جانب من الجلسة (من المصدر)
9 أكتوبر 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة نقاش حوارية حول كتاب «اقتصاديات وسائل الإعلام: الممارسات والفرص والتحديات»، وذلك بقاعة المؤتمرات في أبوظبي.
وتناول مؤلف الكتاب الدكتور عبدالله علي بانخر، الأكاديمي والخبير الإعلامي السعودي، عصارة تجربة تمتد لأكثر من أربعة عقود، وتطرق إلى مجموعة من القضايا المتعلقة باقتصاديات الإعلام، مشيراً إلى أن الكتاب جمع بين الدراسة الأكاديمية النظرية والتطبيق العملي، مسلطاً الضوء على أهمية التكامل بين صناعتي الإعلام والإعلان.
وشدد الدكتور عبدالله بانخر، في الجلسة التي أدارتها الباحثة نجلاء المدفع، على ضرورة تحقيق التكافؤ بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، مؤكداً أن المحتوى الإعلامي الجيد هو الأساس لتحقيق عوائد استثمارية عالية. كما حذر من هدر الموارد في صناعة المحتوى، داعياً إلى ضرورة الإقلال من الممارسات العشوائية والتركيز على تعظيم الفرص المتاحة، ومواجهة التحديات المستقبلية.
ويتميز الكتاب بتقديم رؤى عميقة حول اقتصاديات الإعلام، حيث جمع بين القارئ المختص والمهتم والقارئ العام، ما يجعله مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بهذا المجال.
وفي ختام الجلسة، أثنى الحضور على أهمية الكتاب وما تضمنه من أفكار ورؤى قيمة، مؤكدين أهمية مثل هذه الجلسات في تبادل الخبرات والمعرفة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
أبوظبي
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