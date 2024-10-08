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صقر غباش يؤكد لنبيه بري وقوف الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه

صقر غباش يؤكد لنبيه بري وقوف الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه
9 أكتوبر 2024 00:27

أجرى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اتصالاً هاتفياً مع معالي نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد خلاله وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان وشعبه، وعدم ادخار أي وسيلة لتوفير الاحتياجات الطارئة للبنانيين.
وقال معاليه، إن دعم دولة الإمارات للشعب اللبناني يأتي في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة وطنية باسم «الإمارات معك يا لبنان» لدعم لبنان وشعبه الشقيق جراء الأحداث الأخيرة.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات ماضية في دعم الشعب اللبناني الشقيق، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، خاصة في هذه الظروف الحرجة، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات الإنسانية ولمبادئ الأخوة التاريخية في تقديم العون وقت الأزمات، وتقديم كل ما يمكن من عون إنساني لتخفيف وطأة المعاناة وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وأكد وقوف دولة الإمارات ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق في مواجهة التحديات، وموقفها الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه.
من جانبه، تقدم رئيس مجلس النواب اللبناني بالشكر لدولة الإمارات، رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً، مشدداً على ضرورة العمل لحل سياسي يتقدمه وقف إطلاق النار.

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المصدر: وام
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