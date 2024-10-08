بلينكن يلغي رحلته إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون

ألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلته إلى ألمانيا بسبب إعصار ميلتون، الذي يقترب من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء أن بلينكن سيعود من اجتماع وزراء الخارجية لدول رابطة دول جنو شرق آسيا "آسيان" في لاوس إلى العاصمة واشنطن.

وكان من المقرر بالأساس أن يسافر بلينكن والرئيس الأميركي جو بايدن إلى ألمانيا ثم أنجولا هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الأميركي أعلن قبل وقت قصير من اليوم عن تأجيل جولته إلى ألمانيا وأنجولا، والتي كان مزمعا القيام بها بدءا من بعد غد الخميس بسبب اقتراب إعصار ميلتون من ولاية فلوريدا الأميركية. ولم تذكر الحكومة الأميركية تفاصيل حول ما إذا كان بايدن سيعيد جدولة جولته إلى ألمانيا وأنجولا.