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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده
9 أكتوبر 2024 09:50

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبينا نبانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
أوغندا
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