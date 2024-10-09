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"أبوظبي للتنقُّل" يباشر العمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات

"أبوظبي للتنقُّل" يباشر العمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات
9 أكتوبر 2024 10:19

باشر مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، بالعمليات التشغيلية الخاصة بتقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات للمتعاملين، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل، وتماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وِفقَ أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال عبدالله المرزوقي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل»: إنَّ ضمان استمرارية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات بجودة عالية، مع تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يمثِّل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة». وأكَّد أن تقديم هذه الخدمات لن يؤثِّر بأي شكل في تجربة المتعاملين أو الالتزامات مع الشركاء.

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وأضاف : «إنَّ خدمات ترخيص السائقين والمركبات ستظلُّ متاحة في جميع مراكز تقديم خدمات الترخيص الحالية في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وستُتاح هذه الخدمات عبر المنصات الرقمية، وتطبيقات الهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الذكية، إضافةً إلى مراكز الاتصال».

وتهدف عملية تقديم خدمات ترخيص السائقين والمركبات في مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقُّل» إلى إرساء منظومة خدمات موحَّدة وذكية ومتكاملة، لجميع عمليات ترخيص السائقين والمركبات في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع تطلُّعات القيادة الرشيدة لتعزيز المسار التنموي في الإمارة، ورفع تنافسية الاقتصاد المحلي عبر مختلف قطاعاته وخدماته، حيث يدعم هذا التوجه مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بقطاع النقل في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
إمارة أبوظبي
المركبات
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