شرطة أبوظبي تطلع على أفضل ممارسات تحديد هوية ضحايا الكوارث بأستراليا

اطلع وفد من فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي، على أفضل الممارسات في العمل الشرطي والأمني ذات الصلة بمجال تحديد هوية ضحايا الكوارث "DVI" في أستراليا.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد، والتي تم خلالها إجراء مقارنة معيارية بمشاركة عدد من المتخصصين في دائرتي الصحة والقضاء في أبوظبي.

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث، رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي، أهمية الزيارة والتي تأتي ضمن جهود الفريق في الاحتكاك والاطلاع على أفضل الممارسات عالميا في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث، موضحاً أنه تم من خلالها رصد نقاط للتحسين وتطوير القدرات.

واطلع الوفد على مكونات الهيكل الوظيفي الداعم للتخطيط والاستجابة الميدانية في مجال تحديد هوية ضحايا الكوارث والوكالات المعنية بالتخطيط وإدارة الطوارئ، وتم التطرق ومناقشة آلية العمل وتطوير القدرات المعرفية للعنصر البشري.

وأكد الجانبان، على هامش الزيارة، أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات كافة.