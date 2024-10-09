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علوم الدار

«التعليم والمعرفة» تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر

«التعليم والمعرفة» تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر
9 أكتوبر 2024 12:03

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر وفقاً للمعايير العالمية.

وأطلقت الدائرة 39 سياسة محدثة للمدارس الخاصة و27 سياسة لمؤسسات التعليم المبكر لدعم النمو المتكامل للأطفال من مرحلة الحضانة إلى الجامعة وإعدادهم للمستقبل

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وأشارت أن السياسات الجديدة مصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر، وتمثل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة، وإطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي 2025/2024

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التعليم والمعرفة
المدارس الخاصة
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