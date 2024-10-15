القرية العالمية تفتح أبوابها غداً.. شاهد العالم في دبي

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن بدء عدّها التنازلي لانطلاق موسمها الــ 29 مع يوم متبقي فقط للحدث المُنتظَر، واستعدادها التّام لافتتاح بوّاباتها الثلاثة الشهيرة لاستقبال الضيوف يوم الأربعاء المُقبل 16 أكتوبر في تمام الساعة: 6:00 مساءً.



وبينما توشك حالة الترقُّب الشيقة على نهايتها، سيتمّكن الضيوف قريباً من زيارة وجهتهم العائليّة المفضّلة التي لطالما كانت لأكثر من 25 عاماً، واحدةً من أبرز المعالم الترفيهية في إمارة دبي في موسمٍ سيشهد حفل افتتاح باهراً، ومملوءاً بالمفاجآت المبهجة للضيوف الحاضرين.

الوجهة الترفيهية تدعو ضيوفها للانضمام إلى حفل الافتتاح يوم الأربعاء 16 أكتوبر ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً.







وسيزخر هذا الموسم بالتجارب الشيّقة والمُمتعة، والتنوّع الملحوظ في كل ما يقدّمه لضيوفه، بدءاً من احتضانِه لـ30 جناحاً ثقافيّاً من ضمنها ثلاثة أجنحة جديدة مُشارِكة، ممّا يرفع عدد محلاّت الوجهة إلى أكثر من 3500 منفذاً للتسوق، وصولاً إلى توفيره ما يزيد عن 250 خياراً لتجارب الطعام من مطابخ عالمية متنوعة تتواجد في جميع أرجاء القرية العالمية بما فيها منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة كليّاً الواقعة بالقرب من منطقة الألعاب الترفيهية "كرنفال®"، والمطاعم الفاخرة التي تطل على بحيرة التنين المضيئة، وأكشاك الطعام الجديدة المكوّنة من طابقين في شارع "فييستا"، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطباق التقليدية في "السوق العائم" وخيارات الحلويات المبتكرة في "سوق القطارات" المُعاد تصميمهما بحيث يطلاّن هذا الموسم بحلّة جديدة تعتمد على مفاهيم حديثة ومبتكرة.









تدشين "بلازا المطاعم"





تقع منطقة "بلازا المطاعم" الجديدة بالقرب من منطقة الألعاب "كرنفال" في القرية العالمية، وتضُم أحد عشر مطعماً تتكوّن من طابقيْن لكل منهم، ويتميّز جميعهم بإطلالات بديعة على كل أرجاء الوجهة. وقد تم تصميم هذه المنطقة التي تعد أحدث إضافات الوجهة لتوفّر للضيوف تجارب لا تُنسى في مطاعمها المعروفة بتنوّع وثراء مطابخها، بينما يشاهدون في الوقت ذاته العروض الحيّة والاستعراضات المُقامة على المسرح الذي يتوسّط "بلازا المطاعم".

أجنحة ثقافية إضافيّة





تقدّم القرية العالمية خلال موسمها المُرتقب، ثلاثة أجنحة جديدة ليبلغ مجموع ما تحتضنه الوجهة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. ويتفرّد كل جناحٍ بواجهةٍ مميزة وطابعٍ فريد كما يضم العديد من المحلات ومنافذ التسوق التي تبيع العديد من المنتجات التي تجسّد التراث الغني لكل من الدول المشاركة في القرية العالمية.

أسواق جديدة بحلّة مبتكرة





يظهر سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا هذا الموسم بإطلالة جديدة تماماً، حيث تم إعادة تصميمهم بالاعتماد على مفاهيم حديثة وخلاّقة أسهمت بتحولّهم إلى مناطق تزخر بالمشاهد البانورامية الرائعة. يضم شارع فييستا أكشاكاً ذات طابقين تتسع لعدد أكبر من الزوار ليعيشوا تجارب طعام أكثر متعة. تشكّل هذه المناطق الثلاثة النابضة بالحياة وجهاتٍ مثالية لمحبي استكشاف أنواع الطهي وفنونه المختلفة والاستمتاع بالنكهات المتنوعة من حول العالم.

التسوق في القرية العالمية







يضم موسم القرية العالمية أكثر من 3,500 منفذ تسوق، ما يوفر للزوار فرصة لاستكشاف المنتجات اليدوية والتحف والفنون والمجوهرات والأزياء من مختلف أنحاء العالم. يعكس التسوق في الأجنحة الثقافية التراث المحلي لكل دولة، مما يوفر تجربة غنية بالتنوع الثقافي.

الكرنفال والمغامرات الترفيهية





تستضيف منطقة الألعاب كرنفال أكثر من 200 جولة ترفيهيّة ومغامرة ولعبة مهارة وألعاب الفيديو الرائعة. كما تشمل مفاجآت الموسم الجديدة تجارب المغامرات الشيقة واستكشاف الفضاء بالإضافة إلى الأنشطة والمغامرات التي تزيد الحماس وتتحدّى الخوف.







العروض الترفيهية والمسرحية







سيشهد الموسم الـ 29 أكثر من 40,000 عرض ترفيهي، تشمل العروض المسرحية على "المسرح الرئيسي" و"مسرح الأطفال". ستقدم هذه العروض باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تلبي جميع الأذواق. ومن المقرر أن يشهد الموسم أيضاً عرضاً رئيسياً جديداً طوال فترة فعالياته، لجذب أنظار الزوار وإضافة أجواء من المرح والطاقة.







تجربة الطعام العالمية

تُعد القرية العالمية جنة لعشاق الطعام، حيث تحتوي على أكثر من 250 مطعماً وكشكاً للأطعمة والحلويات التي تقدم نكهات من مختلف مطابخ العالم. ويشمل ذلك الأطباق التقليدية وأخرى فاخرة تُقدم في المطاعم المطلة على بحيرة التنين المضيئة، فضلاً عن الخيارات المتنوعة المتاحة في السوق العائم وسوق القطارات، الذي يعاد تصميمه هذا الموسم بحلّة جديدة مبتكرة.

الممرات الخضراء والمقاعد الجديدة

أضافت القرية العالمية ممرّات خضراء جديدة وفسيحة في جميع أرجاء الوجهة لتضمن للعائلات والأصدقاء ملاذاً مثالياً لقضاء أروع الأوقات والتفاعل مع أجوائها .

مواقيت العمل



تستقبل القرية العالمية ضيوفها يوميّاً من الساعة الـ 4:00 مساء حتى الساعة الـ 12 منتصف الليل من الأحد حتى الأربعاء، وحتى الساعة الـ 1:00 بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت. ويُستثنى توقيت يوم الافتتاح الرسمي فقط بحيث ترحّب القرية العالمية بضيوفها في هذا اليوم الساعة6:00 مساءً.





أقرأ أيضاً.. القرية العالمية تعلن عن إضافات جديدة في موسمها الـ 29





التذاكر وأسعار الدخول





سعر تذكرة أي يوم 30 درهم إماراتي

سعر تذكرة أيام الأسبوع 25 درهم إماراتي

من الأحد حتى الخميس باستثناء أيام العطل الرسميّة.

تذاكر دخول الوجهة صالحة للاستخدام مرة واحدة خلال الموسم 29( أيام الثلاثاء مخصصة للعائلات والسيدات والأزواج ).





محتويات الباقة





-تذكرة دخول الوجهة صالحة للاستخدام مرة واحدة خلال الموسم .

-إمكانية زيارة 30 جناحاً حيث يمكنكم الاستمتاع بالكنوز الثقافية من مختلف بلدان العالم لاسيما مع انضمام أجنحة جديدة مثل جناح عمان وجناح قطر

-إمكانية الدخول إلى المنطقة الثقافية الإماراتية الأصيلة، التي سوف تاخذكم في رحلة عبر الزمن.

-إمكانية حضور أكثر من 200 عرض مختلف يومياً.

-إمكانية الدخول إلى مسرح الصغار وفرص كبيرة للمرح والاستمتاع التي تنتظر ضيوفنا الصغار.



أقرأ أيضاً.. القرية العالمية تعلن موعد افتتاحها لهذا العام





تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997. سجلت القرية العالمية رقماً قياسياً جديداً بلغ 10 مليون زائر خلال موسمها الـ28، الذي يعد الموسم الأطول في تاريخها. احتضنت خلاله الوجهة 27 جناحاً وجسّدت أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وضمت أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان قدّموا ما يزيد عن 200 عرضٍ كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 200 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب.









تصدرت القرية العالمية خلال العام 2023، قائمة "يوجوف " للوجهات الأكثر زيارةً في المنطقة، باستقبالها أكثر من 9 ملايين زائر، إلى جانب أنها صُنفت ضمن قائمة موقع "تريب أدفايزر" العالمي لأفضل 10% من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين.