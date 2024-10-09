رئيس سيشل يلتقي وفداً حكومياً إماراتياً

اطّلع فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، من وفد حكومي إماراتي، على مستجدات وإنجازات التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وسيشل في مجالات العمل الحكومي، وشهد إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج القيادات التنفيذية لحكومة سيشل الذي تنفذه بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات.

وأشاد رئيس جمهورية سيشل لدى استقباله وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات، بإنجازات الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، معرباً عن أمله في تطويرها بما يعود بالخير على مجتمعي البلدين الصديقين، وأكد أهمية مواصلة الجهود في بناء قدرات الكوادر الحكومية في سيشل على أسس مستقبلية بالتعاون مع حكومة الإمارات، وتمكينهم من المشاركة في قيادة جهود التنمية والتطوير وخدمة أبناء مجتمعهم.

من جانبه ، أكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن قيادة دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة البناءة مع جمهورية سيشل، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتطوير نماذج العمل الحكومي، تشكل محاور أساسية لرؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لبناء وتطوير وخدمة المجتمعات، وضمان أفضل الفرص المستقبلية لأجيالها القادمة.

وشهد فخامة وافل رامكالاوان، إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة سيشل المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، بحضور عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وأحمد سعيد راشد آل حميد النيادي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية سيشل.

حضر الإطلاق من حكومة سيشل كل من؛ معالي أحمد عفيف - نائب رئيس جمهورية سيشل، ومعالي نادر حسن وزير المالية، ومعالي بيجي فيدوت وزيرة الصحة، ومعالي جان فرانسوا فيراري وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، ومعالي ماري سيلين زيالور وزيرة الشباب والرياضة والأسرة.

ويضم برنامج القيادات التنفيذية لحكومة سيشل في دفعته الثانية، 30 منتسباً من ضمنهم مديرو عموم ومديرون تنفيذيون في الجهات الحكومية، ويغطي 6 مساقات تدريبية تشمل؛ المسرعات الحكومية، واستشراف المستقبل، وتصميم السياسات والاستراتيجيات، والتحول الرقمي، والابتكار الحكومي، والقيادة المرنة.

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في قيادة جهود التنمية والتطوير.

وعقد وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية سيشل، تم خلالها استعراض تطورات الشراكة الاستراتيجية وآفاقها المستقبلية.

وشملت اللقاءات، الاجتماع مع كل من؛ معالي نادر حسن وزير المالية في جمهورية سيشل، ومعالي بيجي فيدوت وزيرة الصحة، ومعالي ماري سيلين زيالور وزيرة الشباب والرياضة والأسرة، ومعالي بيلي رانجاسامي وزير الأراضي والإسكان، ومعالي باتريشيا فرانكورت وزيرة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وسعادة تيد باربي مفوض الشرطة.

وقام وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي برفقة معالي بيلي رانجاسامي وزير الأراضي والإسكان، ومعالي نادر حسن وزير المالية، بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع إنشاء مركز الخدمات الحكومية والمسرعات الحكومية في سيشل، تعرف خلالها إلى تطورات العمل في المشروع الذي يعد أحد مخرجات الشراكة بين حكومتي البلدين.

وكانت حكومتا البلدين أطلقتا ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، ضمن اتفاقية وقعها كل من معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في سيشل.

وتغطي الشراكة مجالات تشمل؛ بناء القدرات، والخدمة المدنية، والخدمات الحكومية، والتنافسية الحكومية، والمسرعات الحكومية، والسياسات والاستراتيجيات، والقطاع المالي، والتخطيط العمراني، والأداء الحكومي.