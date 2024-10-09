الإمارات.. محطات تاريخية في دعم الشعب اللبناني

تمثل حملة "الإمارات معك يا لبنان" التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 21 من أكتوبر الحالي، محطة جديدة في المسار التَاريخيّ والنهج الثابت لدولة الإمارات، قيادةً وشَعباً بالوقوفِ إلى جانب لبنان في المراحل كافةً، خصوصاً خلال حالات الطوارئ والأزمات، التي تعرَّض لها على مدى خمسة 5 عقود.

عام 1974 منح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" لبنان مبلغاً قدره 150 مليون دولار لتمويل مشروع الليطاني.

عام 1990 قدمت الإمارات هبات وقروضاً مالية للحكومة اللبنانية لتمويل العديد من المشاريع.

عام 2001 تنفيذ مشروع التضامن الإماراتي لإزالة الألغام في جنوب لبنان بتكلفة قدرها 50 مليون دولار.

عام 2003 اكتتبت الإمارات في سندات خزينة بقيمة 300 مليون دولار لدعم الخزينة اللبنانية.

عام 2006 أطلقت الإمارات "المشروع الإماراتي لدعم وإعمار لبنان".

عام 2020 قدمت الإمارات مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان شملت 12 طناً من الأجهزة الطبية وأجهزة تشخيص "كوفيد 19".

عام 2020 بادرت الإمارات بإنشاء "مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا".

عام 2020 وصلت إلى بيروت باخرة مساعدات إنسانية تحمل على متنها 2400 طن من المساعدات الإغاثية

عام 2020 سارعت الإمارات إلى مد يد العون إلى لبنان نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

عام 2024 إطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان"تضمنت:

أرسال الإمارات 6 طائرات محملة بقرابة 205 أطنان من المساعدات الإنسانية

تقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق.

تسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق.

تقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للنازحين من لبنان إلى سوريا.