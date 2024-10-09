"إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024" يستعرض إنجازات الإمارات على طريق تمكين أصحاب الهمم

يواصل معرض إكسبو أصحابِ الهمم الدولي فعاليات دورته السادسة، في مركز دبي التجاري العَالمي، والذي يقدِّم أهمَّ مبادرات دمج وإعادة تأهيل أصحاب الهمم، واستعراض أكثر من 4 آلاف تِقنية عالمية، تخدم الإعاقات المختلفة.

ويستعرض الحدث من خلال مشارَكَةِ الجِهات الحكوميةِ ومَراكزِ تَأهيل أصحاب الهِمَمِ، جَانِبَاً من إنجازاتِ الإمارات ومُبادَراتِها على طريق تمكين أصحابِ الهِمَم وتَوفير الحَياةِ الكَريمة لهم.

يشهد معرض إكسبو أصحاب الهِمم الدوليّ حضوراً عالمياً ومشاركة مميزة لجهات حكومية ومَحليَّة ومراكز تأهيل لأصحاب الهِمَم تَستعرض مبادَراتِها في مجالِ دَمجِ وإعادةِ تَأهيل أصحاب الهِمَم"؛ فضلاً عن إنجازاتِها التي حَقَّقتهَا ضمنَ السياسة الوَطنيةِ لتَمكين أصحاب الهِمَم والتي تهدفُ إلى تمكينِهم وتحقيقِ المُشارَكَةِ الفَاعِلةِ والفُرَصِ المُتكافِئةِ لهم في مجتمعٍ دَامِج وتَأهيلِ البِنية التَحتية والمرافِق العامة والطرق والمواصلات.

تتضمن السياسة الوطنية لتمكين أصحابِ الهِمم ضمنَ محاورِها الستةِ محوراً يعنَى بإمكانية الوصولِ والذي يُؤكِّدُ ضَرورةَ تَوفير مَعاييرَ موحَّدَة للمَباني ووضع آلية للتَنفيذ واستيفائِهَا المعايير الصديقةَ لأصحابِ الهِمَم تُراعي احتياجاتِ ذَوي الإعاقةِ على مُستَوى الدَولة.

جهودٌ الإمارات جعلتها في مَصاف دول العالم في دعم ذَوي الهِمَم عبرَ ما تحقَّقَ من تَمكينِهِم بطرق ابتكارية ورائدة ومُستَدَامَة تُذَلَّل فيها المُعوِّقات وتُحوَّل فيها التَحديات إلى فُرص تَضمن حصولَهم على كافة الخَدَمات المقدَّمَة بما يضمن الحياةَ الكريمةَ لهم ولأسَرهِم.

تشريعات ومبادرات ملموسة على أرض الواقع تأخذ بيد أصحاب الهمم إلى آفاق جديدة ترسخ معها من مكانة الدولة كواحدة من أفضل دول العالم للعيش وتكافؤ الفرص والمساواة بين فئات المجتمع كافة.