حاكم الشارقة يوجه بصرف 36 مليون درهم مكافأةً للأندية أصحاب الإنجازات

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مكرُمة سخية قدرها 36 مليون درهم مكافأة لأندية إمارة الشارقة التي حققت إنجازات رياضية في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك تقديراً لعطاء فرق الأندية وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تميزهم وتفوقهم في تحقيق الألقاب والبطولات محلًيا ودولياً على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

ووجه سموه بصرف المكرمة التي تُعد الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة وأنديتها، على الفور لكي تستفيد منها الأندية الرياضية في التحضير للموسم الرياضي الجديد ودعم ألعابها الرياضية وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وذلك لحصد المزيد من الإنجازات والألقاب على المستوى المحلي والقاري.

وشملت المكرمة 19 نادياً بالإمارة والتي حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي كالتالي 10 أندية رياضية هي: الشارقة، وكلباء، وشركة كلباء لكرة القدم، والبطائح، وخورفكان، والحمرية، ودبا الحصن، والذيد، والمُدام، ومليحة. و8 أندية تخصصية هي: الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للرياضات البحرية، والشارقة للشطرنج، والشارقة للشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والشارقة للصقارين، بالإضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.