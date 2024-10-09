الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يوجه بصرف 36 مليون درهم مكافأةً للأندية أصحاب الإنجازات

حاكم الشارقة
9 أكتوبر 2024 16:52

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف مكرُمة سخية قدرها 36 مليون درهم مكافأة لأندية إمارة الشارقة التي حققت إنجازات رياضية في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك تقديراً لعطاء فرق الأندية وتحفيزاً للاعبيها لمواصلة تميزهم وتفوقهم في تحقيق الألقاب والبطولات محلًيا ودولياً على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

أخبار ذات صلة
«شاطئية كلباء» تعتمد تحضيرات النسخة الرابعة
السوبر المصري في أبوظبي.. «6 نجوم» مروا بالإمارات

ووجه سموه بصرف المكرمة التي تُعد الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة وأنديتها، على الفور لكي تستفيد منها الأندية الرياضية في التحضير للموسم الرياضي الجديد ودعم ألعابها الرياضية وتجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، وذلك لحصد المزيد من الإنجازات والألقاب على المستوى المحلي والقاري.
وشملت المكرمة 19 نادياً بالإمارة والتي حققت الألقاب والبطولات في الموسم الماضي وهي كالتالي 10 أندية رياضية هي: الشارقة، وكلباء، وشركة كلباء لكرة القدم، والبطائح، وخورفكان، والحمرية، ودبا الحصن، والذيد، والمُدام، ومليحة. و8 أندية تخصصية هي: الشارقة للفروسية والسباق، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة للرياضات البحرية، والشارقة للشطرنج، والشارقة للشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والشارقة للصقارين، بالإضافة إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة.

المصدر: وام
الشارقة
الأندية الرياضية
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل
علوم الدار
إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل
اليوم 19:50
نوبل يحمي عرين ألمانيا أمام البوسنة
الرياضة
نوبل يحمي عرين ألمانيا أمام البوسنة
اليوم 19:37
حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية والترفيهية في مدينة غياثي
علوم الدار
حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية والترفيهية في مدينة غياثي
اليوم 19:36
الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في سقوط طائرة من القوة الجوية الكويتية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في سقوط طائرة من القوة الجوية الكويتية
اليوم 19:28
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد .. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
اليوم 19:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©