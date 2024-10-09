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علوم الدار

حمدان بن محمد يستقبل رئيس وكالة الفضاء اليابانية

حمدان بن محمد يستقبل رئيس وكالة الفضاء اليابانية
9 أكتوبر 2024 17:25

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الأربعاء، رئيس وكالة الفضاء اليابانية.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال استقبال رئيس وكالة الفضاء اليابانية، شهدنا توقيع اتفاقية بين وكالة الإمارات للفضاء وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لإطلاق مركبة "المستكشف محمد بن راشد" لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات والمقرر في الربع الأول من 2028.. هذه المهمة الجديدة تأتي تتويجاً لسلسلة نجاحات إماراتية في قطاع الفضاء وترسخ مكانتها كشريك رئيسي في الجهود البشرية في مجال استكشاف وعلوم الفضاء.. هدف الإمارات القادم يبعد 5 مليار كيلومتر، لكننا نراه قريباً بعقول وقدرات أبناء الإمارات وروح الابتكار المتأصلة فيهم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليابان
حمدان بن محمد
الإمارات
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