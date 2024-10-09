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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 أكتوبر 2024 17:43

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وقال المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:13 والجزر الأول عند الساعة 07:09 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 03:49، والجزر الأول عند الساعة 08:27، والجزر الثاني عند الساعة 20:32.

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