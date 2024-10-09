«مرصد الختم» يلتقط صوراً لمذنب في سماء الإمارات

نجح مرصد الختم الفلكي في أبوظبي بتصوير المذنب C/2023 A3 - (Tsuchinshan-ATLAS) وقت الاقتران أثناء النهار وذلك اليوم الأربعاء في الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي حيث كان يقع حينها على بعد 3.5 درجة فقط من الشمس.

وتم تصوير المذنب وقت الظهيرة ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى اليوم وهو يوم اقتران المذنب مع الشمس ووصوله لأقرب مسافة ظاهريها منها حيث بلغت 3.5 درجة فقط.

‏وبعد ذلك يبدأ المذنب بالابتعاد عن الشمس لتمكن رؤيته بالعين المجردة في الأيام القادمة بعد غروب الشمس في جهة الغرب كمذنب لامع نسبيا.

وتكمن أهمية هذا الرصد بأن رؤية المذنبات في النهار تعتبر ظاهرة فريدة فهي أجرام لا تصل في اللمعان لدرجة رؤيتها نهاراً ومما يزيد صعوبة هذا الرصد هو القرب الشديد للمذنب من الشمس فحتى الأجرام اللامعة لا ترى نهاراً إذا كانت قريبة من الشمس ولكن لمعان هذا المذنب وصل إلى درجة جعلته يرى نهاراً على الرغم من كونه ملاصقا للشمس تقريبا.

وهذه ظاهرة نادرة لم تحدث منذ ظهور المذنب McNaught عام 2007 وهناك اهتمام عالمي برصد المذنب في هذا الوقت لما يضفيه ذلك من معلومات تزيد من فهمنا لطبيعة تفاعل المذنب مع الشمس ومقاومته للتأثير الجاذبي والرياح الشمسية عندما تقترب المذنبات من الشمس.