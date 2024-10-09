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علوم الدار

إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل

إعصار ميلتون يضرب فلوريدا برياح تهدد بهدم المنازل
9 أكتوبر 2024 19:50

 يتجه إعصار ميلتون نحو الساحل الغربي لولاية فلوريدا تصاحبه رياح قوية تهدد بهدم المنازل، مما ينذر بإطلاق فيضانات تحدث مرة واحدة في القرن عبر بعض أسرع المقاطعات نمواً في الولاية.
 وانخفضت سرعة رياح إعصار ميلتون قليلاً لتصل إلى 155 ميلاً (250 كيلومتراً) في الساعة، مما يجعلها من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سيمبسون المكون من خمس درجات، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. 
ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه المحيط في خليج تامبا بما يصل إلى 15 قدماً، مما سيؤدي إلى غمر مدن وبلدات بالفيضانات. 
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، في تحذير أصدره الساعة 8 صباحاً بتوقيت نيويورك، إن الإعصار سيتسبب أيضاً في هطول أمطار غزيرة، من المتوقع أن يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 18 بوصة. 
ومن المتوقع انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أو أسابيع في ظل هذه الظروف. 

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المصدر: وام
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