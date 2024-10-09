ذياب بن محمد بن زايد يلتقي عدداً من الممثلين الوزاريين وروّاد قطاع النقل خلال «جلوبال ريل 2024»

التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد عدداً من الممثلين الوزاريين وروّاد قطاع النقل.

جرى خلال اللقاءات بحث أهمّ الرؤى والاستراتيجيات التي تعزِّز سُبل التعاون والعمل المشترك، لتوحيد الجهود العالمية بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاعات النقل والسكك الحديدية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2024» الذي تستضيفه قطارات الاتحاد، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، في العاصمة أبوظبي، بمتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ويستمر حتى 10 أكتوبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي. وقام سموه بجولة تفقدية في المعرض واطلع على الأجنحة المشاركة بما فيها أجنحة بروجريس ريل، وألستوم، وهيتاشي، وسي آر آر سي، وكاف، وتالغو، ولارسن آند توبرو، وسيمنس، وغيرها من الشركات.

وزار سموه منصة الابتكار والتقى نخبة من الرواد والمختصين في مجالات البحث والتطوير من مختلف الدول لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية المبتكرة التي تُعنى بتحقيق مستقبل أفضل للصناعة عالمياً، وشمل ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والقطارات فائقة السرعة، والقطارات المغناطيسية المعلقة. وكرَّم سموّه خلال اليوم الثاني الشركاء والرعاة الرئيسيين لـ«جلوبال ريل»، لالتزامهم بتطوير وتقدُّم القطاع، من خلال رعاية الحدث والإسهام في نجاحه.

شملت قائمة الرعاة، بنك أبوظبي التجاري بصفته الراعي الرئيسي لجناح التمويل في «جلوبال ريل»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي للنقل، ومطارات أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بصفتهم شركاء استراتيجيين في الحدث، والرعاة الفضيين ألستوم، وهاتش، وجايكوبس، إلى جانب أروب شريك المعرفة، وبي دبليو سي شريك الخبرات الاستراتيجية.

ويشكل المؤتمر - الذي يختتم أعماله غداً - منصة مثالية للجهات المشاركة ومشغّلي السكك الحديدية، والمقاولين والجهات المموّلة والشركات الرائدة في مجال الابتكار، لتعزيز سُبل التعاون وعقد الشراكات بينها بهدف رسم ملامح مستقبل أفضل لقطاع النقل والبنية التحتية، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار في حلول النقل المتقدِّمة والفعّالة، لاسيما الأنظمة الذكية والقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي.